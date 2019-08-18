التعليقات: 0

أمام المدرسة الصناعية في حي الأربوية

تفجير انتحاري بمدينة القامشلي السورية

تفجير انتحاري بمدينة القامشلي السورية
weam.co/607420
دمشق - وكالات - الوئام

أفاد تقرير إخباري بوقوع تفجير انتحاري بمدينة القامشلي في محافظة الحسكة، شمالي سوريا، اليوم الأحد.
وذكرت وكالة أنباء “هاوار” الكردية السورية أن الانفجار وقع أمام
المدرسة الصناعة بحي الأربوية في القامشلي، ما أدى بحسب المعلومات الأولية إلى وقوع إصابات.
يأتي التفجير بعد أيام من تقرير لوكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) كشفت فيه أن “التحالف الدولي”، بقيادة الولايات المتحدة، أدخل إلى مدينة القامشلي قافلة كبيرة محملة بمساعدات لوجستية وعربات عسكرية، قادمة من إقليم كردستان العراق، لدعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يمثل المسلحون الأكراد أبرز مكون فيها.

روابط ذات صلة

كوريا الشمالية: “كيم” أشرف على اختبار إطلاق سلاح جديد

كوريا الشمالية: “كيم” أشرف على اختبار إطلاق سلاح جديد

إيران والتغيير القادم «1/2»

إيران والتغيير القادم «1/2»

رئيس وزراء جبل طارق: الناقلة الإيرانية يمكنها المغادرة

رئيس وزراء جبل طارق: الناقلة الإيرانية يمكنها المغادرة

«فيفا» يعاقب عضو سابق في كونميبول بالإيقاف مدى الحياة

«فيفا» يعاقب عضو سابق في كونميبول بالإيقاف مدى الحياة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>