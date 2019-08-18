إطلاق برنامج تهيئة المعلمين الجدد بالطائف

الطائف - وكالات - الوئام

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة الطائف، اليوم الأحد، برنامج تهيئة المعلمين الجدد للعمل في حقل التدريس، بمختلف التخصصات العلمية والتربوية.

ورحب مدير التعليم بالمحافظة، الدكتور طلال اللهيبي، بالمعلمين والمعلمات، مؤكداً مكانة المعلم ودوره الفاعل في بناء الوطن ورعاية الأجيال وإعداد المواطن الصالح.