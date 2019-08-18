الهند تحذر من فيضانات بعد أن تجاوزت حصيلة الضحايا الألف قتيل

نيودلهي - وكالات - الوئام

أطلقت السلطات في الهند، اليوم الأحد، تحذيرات من الفيضانات في مناطق بشمال الهند، مع تجاوز حصيلة الوفيات جراء الأمطار الموسمية على مستوى البلاد الألف شخص.

وخلال موسم الرياح الموسمية في الهند، والذي يستمر من يونيو (حزيران) إلى سبتمبر (أيلول)، تسقط أمطار تدعم سبل عيش المزارعين، ولكن يمكن أن تؤدي إلى حالات وفاة ودمار.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء حوادث متعلقة بالأمطار من يونيو (حزيران) إلى 15 أغسطس (آب) 1058 شخصا في الولايات التسع الأكثر تضررا في الهند، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الاتحادية.

وتضرر أكثر من 18 مليون شخص بالفيضانات في مناطق شاسعة من البلاد.

وشهدت ولاية ماهاراشترا غربي البلاد أعلى حصيلة للقتلى، حيث سجلت 245 حالة وفاة. وكانت معظم الوفيات ناجمة عن الغرق وانهيار الجدران والانهيارات الأرضية.

وقال مسؤولون إن بعض الضحايا فقدوا حياتهم بسبب الصدمات الكهربائية ولدغات الثعابين.

وأصدرت السلطات في ولاية هيماشال براديش الجبلية شمالي البلاد وفي راجستان والبنجاب تحذيرات جديدة من الفيضانات اليوم الأحد.

وشهدت هذه المناطق هطول أمطار غزيرة على مدار الـ48 ساعة الماضية، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية المزيد من الأمطار خلال اليومين المقبلين.

وأغلقت الانهيارات الأرضية عدة طرق في هيماشال براديش، بما في ذلك طريق سريع رئيسي.

وقال مسؤول في وحدة إدارة الكوارث بالولاية إن المياه الزائدة التي تصل إلى الأنهار من السدود في هيماشال براديش من المحتمل أن تغمر المناطق المنخفضة في الولاية، وكذلك ولاية البنجاب المجاورة.

وأفادت شبكة تليفزيون نيودلهي الإخبارية بأن 11 مقاطعة في ولاية راجاستان، المعرضة للجفاف، تلقت كميات من الأمطار تفوق المتوسط هذا الموسم، مما أدى إلى فيضان مياه الكثير من الأنهار والقنوات.