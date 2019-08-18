“شؤون المسجد النبوي”: 8 آلاف كرسي لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة

المدينة المنورة - وكالات - الوئام

قالت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إنها خصصت ثمانية آلاف كرسي لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في موسم الحج هذا العام.

يأتي ذلك ضمن الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوكالة لضيوف الرحمن قاصدي المسجد النبوي في قسمي الرجال والنساء.

وشملت الخدمات المخصصة لفئات المعاقين وكبار السن ترجمة الخطب والدروس الشرعية بلغة الإشارة للصمّ وذوي الهمم، وتنظيم زيارتهم للروضة الشريفة، وتأمين جميع الاحتياجات اللازمة لهم ليؤدوا العبادات براحة ويسر.