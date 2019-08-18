التعليقات: 0

للتخفيف على ضيوف الرحمن من الرجال والنساء

“شؤون المسجد النبوي”: 8 آلاف كرسي لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة

“شؤون المسجد النبوي”: 8 آلاف كرسي لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة
weam.co/607454
المدينة المنورة - وكالات - الوئام

قالت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إنها خصصت ثمانية آلاف كرسي لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في موسم الحج هذا العام.
يأتي ذلك ضمن الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوكالة لضيوف الرحمن قاصدي المسجد النبوي في قسمي الرجال والنساء.
وشملت الخدمات المخصصة لفئات المعاقين وكبار السن ترجمة الخطب والدروس الشرعية بلغة الإشارة للصمّ وذوي الهمم، وتنظيم زيارتهم للروضة الشريفة، وتأمين جميع الاحتياجات اللازمة لهم ليؤدوا العبادات براحة ويسر.

روابط ذات صلة

مبادرة هي الأولى من نوعها.. نقل الحجاج من منى للحرم والعكس مجانا

مبادرة هي الأولى من نوعها.. نقل الحجاج من منى للحرم والعكس مجانا

5230 حاجًا من ضيوف خادم الحرمين الشريفين يغادرون المدينة المنورة

5230 حاجًا من ضيوف خادم الحرمين الشريفين يغادرون المدينة المنورة

“الدولي للاتصالات” يشيد بالبنية التحتية للمملكة في حج هذا العام

“الدولي للاتصالات” يشيد بالبنية التحتية للمملكة في حج هذا العام

منظمة الصحة العالمية تشكر المملكة على نجاح موسم الحج.. وتشيد بإجراءاتها الصحية والوقائية

منظمة الصحة العالمية تشكر المملكة على نجاح موسم الحج.. وتشيد بإجراءاتها الصحية والوقائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>