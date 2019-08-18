التعليقات: 0

جدد تضامنه التام مع إجراءات المملكة لحماية أمنها

رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على حقل الشيبة

رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على حقل الشيبة
weam.co/607458
القاهرة - وكالات - الوئام

أدان رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل الشيبة النفطي في المملكة.
وأكد الدكتور السلمي، في بيان له اليوم الأحد، أن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية يستهدف إمدادات الطاقة في العالم، الأمر الذي يشكل تهديداً للاقتصاد العالمي.
وطالب رئيس البرلمان العربي بضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في التصدي بحزم لممارسات هذه الجماعة الإرهابية وداعميها ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.
وجدد تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

روابط ذات صلة

البحرين تدين الاعتداء على حقل الشيبة البترولي السعودي

البحرين تدين الاعتداء على حقل الشيبة البترولي السعودي

البرلمان العربي يطالب برفع اسم السودان من “الدول الراعية للإرهاب”

البرلمان العربي يطالب برفع اسم السودان من “الدول الراعية للإرهاب”

رئيس البرلمان العربي: نتائج موسم الحج تعكس قدرات ومهارات المملكة

رئيس البرلمان العربي: نتائج موسم الحج تعكس قدرات ومهارات المملكة

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>