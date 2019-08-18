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الجريدة الرسمية التركية نشرت القرار

أردوغان يبيع أصول الدولة لسد عجز الموازنة

أردوغان يبيع أصول الدولة لسد عجز الموازنة
weam.co/607467
أنقرة - وكالات - الوئام

نشرت الجريدة الرسمية التركية قرار الرئيس رجب يب أردوغان بطرح عدد من الأراضي التابعة لخزانة الدولة، ذات القيمة المرتفعة للغاية، للبيع.
وبحسب القرارات المتعلقة بإدارة الخصخصة، فقد تم إضافة المحطات الهيدروليكية في بلدة ديفريغي، التابعة لمدينة سيواس، والعقارات التابعة لها، إلى قائمة الخصخصة المقرر بيعها في الفترة المقبلة.
ونص القرار، بحسب جريدة “زمان” التركية، على أن يتم خصخصة المحطات من خلال نظام حق الإدارة والتشغيل، بالإضافة إلى نقل حق الاستخدام للعقارات التابعة للمحطات، على أن تتم عملية الخصخصة بشكل كامل في نهاية عام 2021.
ومن بين القائمة التي سيتم تخصيصها أيضًا قطعة أرض بمساحة 39 ألف و862 مترا مربعا في بلدة علي آغا، التابعة لمدينة إزمير، تابعة لشركة إنتاج الكهرباء.
وضمت القائمة أيضًا 29 من غير المنقولات، سواء كانت أراضي أو عقارات، في مدن مختلفة كان أبرزها إسطنبول وإزمير وآيدن ومرسين وموغلا وبودروم.

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