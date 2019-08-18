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لا يكفي هجرها أو حرقها

إعدام إيراني قتل عشيقته وقطع أنفها وأذنيها ليقدمها لزوجته

إعدام إيراني قتل عشيقته وقطع أنفها وأذنيها ليقدمها لزوجته
weam.co/607477
طهران - وكالات - الوئام

أفاد تقرير إخباري، اليوم الأحد، بأنه جرى إعدام شخص في إيران، بعد إدانته بقتل امرأة كان على علاقة عاطفية معها.
ووفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، فإن المدان، وهو متزوج، قتل عشيقته عام 2014 قبل أن يقطع أنفها وأذنيها ويحرق جثتها.
وتشير التقارير إلى أنه أرتكب الجريمة ليثبت حبه لزوجته، التي تركته بعدما علمت بعلاقته مع المرأة الضحية. وكان الرجل يريد أن يقدم الأنف والأذنين لزوجته كدليل على ما فعله.
وذكرت “إسنا” أن تنفيذ الإعدام تم الأسبوع الماضي بسجن “كوهردشت” في ضاحية كرج بطهران.
وتفرض إيران عقوبة الإعدام لجرائم القتل والاغتصاب والسرقة بالإكراه والإتجار بالمخدرات. وتواجه البلاد منذ سنوات انتقادات دولية بسبب سياساتها في هذا الشأن.

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