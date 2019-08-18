وجبة “الفئران المشوية” تزداد رواجًا في كمبوديا

وكالات - الوئام

بالقرب من باتامبانغ في كمبوديا، تُشوى عشرات الفئران المتبلة ببطء على الفحم، وهي وجبة تلقى إقبالا كبيرا من السكان المحليين نظرا لثمنها الرخيص.

قبل أكثر من 10 سنوات، فتحت “ما ليس” كشكها على قارعة طريق على بعد حوالي 10 كيلومترات من هذه البلدة الريفية في غرب البلد. وكانت وقتها تبيع بضعة كيلوجرامات من الفئران لا غير في اليوم الواحد.

أما اليوم، فهي تبيع حوالي 20 كيلوجراما في اليوم، أي ما يوازي 60 قطعة من هذه القوارض الصغيرة.

وخلال احتفالات رأس السنة في أبريل، أو مهرجان المياه في الخريف، قد تبلغ مبيعاتها 60 كيلوجراما في اليوم الواحد.

وتقول البائعة وهي تقلب القوارض على الفحم: “هذه الفئران صحية أفضل من الدجاج.. فهي تقتات على جذور اللوتس وحبوب الأرز”.

وتباع كل قطعة بسعر يتراوح بين 0.25 و1.25 دولار بحسب حجم الحيوان. وتنتشر الجرذان على نطاق واسع في حقول المنطقة.

مصدر رزق

كل يوم، يضع تشوم تشون، برفقة غيره من الصيادين، فخاخا من قصب الخيزران في حقول الأرز، على بعد حوالي 15 كيلومترا من منزله في فترة بعد الظهر.

ويعاين الفخاخ ليلا مع مصباح مثبت على جبينه، ويجول في الصباح الباكر على البائعين المحليين ليعرض عليهم غلته.

يقول “تشون”: “عندما يحالفني الحظ، أصطاد 5 كيلوجرامات من الجرذان في الليلة الواحدة”، مشيرا إلى أن عمله هذا يدر عليه ما بين 5 دولارات و17.5 دولار في اليوم.

ويمضي قائلا: “أصحاب حقول الأرز يفرحون حين نصطاد هذه القوارض التي تقضي على محاصيلهم” وتتسبب بخسائر زراعية كبيرة.

إبان حكم الخمير الحمر (1975-1979)، كان الناس يأكلون الجرذان والضفادع وحشرات أخرى من شدة الفقر. وأصبحت هذه الوجبات رائجة مجددا اليوم نظرا لثمنها الرخيص.

ويقول الزبون ييت سارين: “إنها لذيذة فعلا، تماما مثلا لحم الدجاج أو البقر”.