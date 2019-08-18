بريطانيا تدين استمرار اعتداءات النظام السوري على موظفي الإغاثة في إدلب

واس- الوئام

أدانت الحكومة البريطانية بشدة استمرار نظام الأسد في استهداف المدنيين وموظفي الإغاثة والمرافق الصحية في سوريا.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط والتنمية الدولية آندرو موريسون، في بيان اليوم: “هالني نبأ مقتل اثنين من الأخصائيين الصحيين وموظف إغاثة في إدلب مؤخرا أثناء استجابتهم لمساعدة مدنيين تعرضوا لقصف النظام”.

وأعرب المسؤول البريطاني عن تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مبينًا أن الهجوم الأخير كان ضمن سلسلة من اعتداءات النظام السوري على الأخصائيين الصحيين وموظفي الإغاثة والمباني المدنية، بما فيها المستشفيات.

وأكد ضرورة وضع نهاية لهذا التجاهل المتعمد لحياة المدنيين، مطالبًا نظام الأسد وداعميه بالإيفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.