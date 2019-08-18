سوق عكاظ: استقبال الجمهور الثلاثاء المقبل

واس- الوئام

أعلن المركز الإعلامي التابع لموسم الطائف مصيف العرب، أن سوق عكاظ سيفتح أبوابه للزوار بعد غد الثلاثاء الموافق 20 اغسطس استثناءً الساعة 9 مساءً, وسوف يكون موعد إغلاق السوق الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وستكون أول رحلة باص ترددي مجانية من محطة جوري مول ستكون الساعة الثامنة والربع مساء.

وأوضحت إدارة موسم الطائف أن هذا التغيير الاستثنائي فقط ليوم الثلاثاء, وهو ما لا يسري على بقية الفعاليات في قرية ورد في الردف وقرية الهجن في حديقة الملك فيصل والسينما في حديقة الملك عبدالله.

يُذكر أنه سوف يتم استقبال الجمهور اعتبارا من يوم الأربعاء 21 أغسطس في نفس المواعيد المعتادة من الخامسة عصرا وحتى الثانية عشرة ليلاً.