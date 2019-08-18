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رئيس الحكومة اليمنية: لن نسمح لأي مليشيا افتعال أحداث في اليمن

رئيس الحكومة اليمنية: لن نسمح لأي مليشيا افتعال أحداث في اليمن
weam.co/607501
وكالات- الوئام

أكد معين عبدالملك، رئيس الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، أنه لن يتم السماح لأي مليشيا بافتعال أحداث في البلاد.

وبحث “عبدالملك”، مع السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، الأوضاع على الساحة اليمنية بما في ذلك الأحداث المؤسفة وغير المقبولة في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لاحتواء تداعياتها، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.

ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى أن موقف الحكومة اليمنية والتحالف ثابت في مسألة أن المعركة الوجودية والمصيرية، هي ضد المشروع الإيراني في اليمن، وعدم السماح لأي مليشيا متمردة بافتعال أحداث أيا كانت لحرف بوصلة هذا الهدف.

وعبّر عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية على مواقفه الراسخة ودعمه الثابت لوحدة واستقرار اليمن، وتحمل العبء الأكبر في جهود استعادة الدولة وتصويب الأوضاع.

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