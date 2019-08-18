تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة أم القرى

متابعات- الوئام

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة أم القرى، عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية والتعليمية للعنصرين “الرجالي والنسائي” وذلك في مقر الجامعة الرئيسي بمكة المكرمة، وترغب في شغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة علميًا، ويمكن التقديم عليها عبر بوابة التوظيف الإلكترونية اعتبارًا من يوم السبت 1440/12/16هـ، وحتى الإثنين 1440/12/25هـ.

وحددت الجامعة الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2. أن يكون لائقًا صحيًا.

3. يُشترط بالنسبة لوظائف “محاضر ومدرس اللغة” ما يلي:

أ. أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

ب. معادلة الشهادة من وزارة التعليم (في حال كانت ممنوحة من جامعة غير سعودية).

ج. أن يكون تقديره العام في الماجستير جيد جدًا على الأقل (إذا كان حاصلًا عليها من جامعة تمنحها بتقدير)، وإن كانت الشهادة صادرة من جامعة تمنح الدرجة بدون تقدير فلابد أن يكون حاصلًا على تقدير لا يقل عن جيد جدًا بدرجة البكالوريوس.

4. يُشترط بالنسبة لوظائف “أستاذ مساعد” ما يلي:

أ. أن يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها من قِبل وزارة التعليم.

ب. معادلة الشهادة من وزارة التعليم (في حال كانت ممنوحة من جامعة غير سعودية).

ج. ترابط التخصص خلال مرحلة الدراسات العليا “الماجستير والدكتوراه”.

د. أن يكون قد نشر بحثًا عن كل سنة بعد عامين من حصوله على درجة الدكتوراه في مجلة صادرة عن مؤسسة علمية أو بحثية، محلية أو إقليمية أو عالمية، أو مجلة مدرجة ضمن قواعد بيانات Scopus أو ISI-Web of Science.

كما حددت الجامعة الوثائق المطلوبة وإرفاقها إلكترونيًا، وجاءت على النحو التالي:

1. صورة الهوية الوطنية.

2. صورة من المؤهل العلمي (الشهادة والسجل الأكاديمي).

3. صورة من معادلة الشهادة من وزارة التعليم (في حال كانت ممنوحة من جامعة غير سعودية).

4. صورة من الخبرات العملية إن وجدت.