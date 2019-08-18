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شرطة المنطقة الشرقية: القبض على شخص يروج لممارسة الرذيلة مع الأطفال

شرطة المنطقة الشرقية: القبض على شخص يروج لممارسة الرذيلة مع الأطفال
weam.co/607513

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأنه بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بالمجاهرة والترويج لممارسة الرذيلة مع الأطفال من خلال محادثة مصورة تم تداولها تحت عنوان “مغتصب_ الحفر”، أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم في ذلك، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث تم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

‎وأعلنت شرطة المنطقة الشرقية عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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