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“الصحة”: أكثر من 15 ألف حاج زاروا قسم الطوارئ في مستشفى النور التخصصي بموسم الحج

“الصحة”: أكثر من 15 ألف حاج زاروا قسم الطوارئ في مستشفى النور التخصصي بموسم الحج
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مكة- الوئام

تواصل “الصحة”، تقديم خدماتها الوقائية والإسعافية والصحية لحجاج بيت الله الحرام في كل المدن الطبية والمستشفيات في مناطق الحج.

وأفادت “الصحة” عبر إنفوغرافيك إحصائي، بأن مركز الكلى في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة أجرى عمليات الغسيل الكلوي لنحو 1591 حاجًا وحاجة من مختلف الجنسيات.

وفي إحصائيات مراجعي المرضى الحجاج لمستشفى النور التخصصي من بداية موسم الحج وحتى نهاية يوم الخامس عشر من ذي الحجة، زار قسم الطوارئ بالمستشفى أكثر من 15480 حاج وحاجة، فيما أجرى المستشفى 326 عملية للحجاج.

وقدم المستشفى العديد من الخدمات الصحية والعلاجية للحجاج اشتملت على المناظير وإجراءات القسطرة والإشاعات والمختبرات وقدم الخدمات التي يحتاجها ضيوف الرحمن.

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