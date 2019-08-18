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السجون لم تتسع لهم.. السلطات الهندية تعتقل الآلاف على خلفية أزمة كشمير

السجون لم تتسع لهم.. السلطات الهندية تعتقل الآلاف على خلفية أزمة كشمير
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اعتقلت السلطات الهندية، آلاف الأشخاص في القسم الهندي من كشمير بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي في تلك المنطقة قبل أسبوعين.

ووفقا لمصادر فإن العدد التقريبي حتى الآن يصل إلى  4 آلاف شخص على الأقل.

وأكدت أنهم اعتقلوا بموجب قانون السلامة العامة المثير للجدل والذي يسمح للسلطات بالقبض على أي شخص لمدة عامين دون تهم أو محاكمة.

وأضاف “تم نقل معظمهم جواً خارج كشمير لأن السجون في المنطقة لم تعد تتسع لهم”، مشيراً إلى أنه استخدم هاتفاً يعمل بالأقمار الاصطناعية مخصصاً له لجمع هذه الأرقام من زملائه في أرجاء المنطقة التي قطعت السلطات عنها الاتصالات.

ورفضت السلطات مراراً تحديد عدد المعتقلين، باستثناء تأكيد اعتقال أكثر من 100 مسؤول محلي وناشط وأكاديمي في الأيام القليلة الأولى التي أعقبت قرار الحكومة إلغاء الحكم الذاتي، وذكرت السلطات أنه تم القيام باعتقالات وقائية قليلة لتجنب انتهاك السلم في المنطقة التي تشهد تمرداً مسلحاً ضد الحكم الهندي منذ 3 عقود.

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