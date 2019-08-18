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بعد 5 أشهر.. ريال مدريد يكسر العقدة أخيرا

بعد 5 أشهر.. ريال مدريد يكسر العقدة أخيرا
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استهل ريال مدريد الموسم الجديد بالدوري الإسباني، بدفن إحصائياته السيئة كزائر في ملعب بالايدوس، حيث أحرز الفوز في البطولة المحلية بعيداً عن سانتياغو برنابيو لأول مرة منذ 10 مارس  الماضي.

وكانت المرة الأخيرة التي فاز فيها “الملكي” بدوري الدرجة الأولى الإسباني خارج أرضه أمام فريق بلد الوليد 4-1، وكان هذا آخر لقاء للريال تحت قيادة المدرب السابق الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وعقب عودة زين الدين زيدان للإدارة الفنية لـ”الميرينغي”، خاض فريقه 5 مباريات كزائر لم يحقق خلالها أي انتصار.

وعقب 5 أشهر و7 أيام من ذلك، وفي أول مباراة رسمية في الموسم الجديد، تمكن زيدان من تغيير المسار وعاد فريقه، الذي خرج من الموسم الماضي بدون أي ألقاب، لدرب الانتصارات خارج أرضه، بالفوز على سيلتا فيغو 3-1 أمس السبت.

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