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الهلال الأحمر يودع الحجاج بـ«الورود» بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

الهلال الأحمر يودع الحجاج بـ«الورود» بمطار الملك عبدالعزيز بجدة
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جدة- الوئام- هاني الثبيتي:

قامت إدارة الاتصال المؤسسي بمحافظة جدة وفريق التطوع من منسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي بتقديم الورود للحجاج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وأشاد الحجاج بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً لتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة لضيوف الرحمن، والتيسير عليهم لأداء الفريضة في سهولة ويسر وأمان

وتأتي هذه المبادرة وفقاً لتوجيهات ولاة أمر هذه البلاد المباركة – حفظهم الله – وتطلعات الحكومة الرشيدة في تقديم أرقى خدمة لحجاج وزوار البيت العتيق.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمرالسعودي بمحافظة جدة عبد الله بن أحمد أبوزيد.

الهلال الأحمر يودع الحجاج بـ«الورود» بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

 

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