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شرطة الشرقية: القبض على “مغتصب الحفر”

شرطة الشرقية: القبض على “مغتصب الحفر”
weam.co/607551
الدمام - الوئام

أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بالقبض على المتهم بالمجاهرة والترويج لممارسة الرذيلة مع الأطفال، بعد اتهامات تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال محادثة مصورة تحت عنوان مغتصب الحفر.

وأسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم في ذلك، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث تم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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