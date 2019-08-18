إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على الدوري السعودي

الوئام - متابعات

قرر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، إطلاق اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الموسم الثاني على التوالي من الدوري السعودي للمحترفين.

وتُقيم رابطة الدوري السعودي للمحترفين بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأحد، حفل تدشين للموسم الجديد 2019-2020.

الحفل مُقام في الصالة المغطاه بمدينة الملك عبد الله الرياضية، بحضور مسلي آل معمر؛ رئيس الرابطة، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس هيئة الرياضة، والفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، بجانب ممثلي الأندية.

وفي بداية الحفل قال رئيس هيئة الرياضة كلمته، معلنًا استمرار إطلاق اسم ولي العهد محمد بن سلمان على دوري الموسم الجديد، حيث قال: “كل الشكر للملك سلمان وولي العهد على دعمهما للرياضة، والتي كان آخرها الدعم السخي الذي أُعلن عنه من أسابيع 2.5 مليار للأندية، بجانب التأكيد على الاهتمام الخاص الذي يحظى به الدوري وأندية، واهتمام ولي العهد بتطوير الأنظمة المالية والإدارية في المملكة”.