ارتفاع عدد المتسوقين لـ780 ألف زائر خلال مهرجان التسوق بالطائف

ارتفعت نسبة الإقبال على المولات التجارية بالطائف خلال مهرجان التسوق الذي تنظمه غرفة الطائف بالتعاون مع هيئة السياحة إلى أكثر من 780 ألف زائر خلال أسبوعين فقط من المهرجان، والذي انطلق مطلع أغسطس الجاري، بزيادة 75٪ عن الفترة الماضية، وذلك حسب إحصائيات رسمية أعلنتها المولات التجارية المشاركة في المهرجان.

وأوضح مساعد أمين عام غرفة الطائف للتطوير، مدير فريق عمل مهرجان الطائف للتسوق متعب فلاح العتيبي أن الفعاليات المصاحبة للمهرجان، والجوائز المقدمة يومياً ساهمت في ارتفاع نسبة الاقبال على المولات، ورفع الحركة الاقتصادية بالطائف بشكل عام، مشيراً أن قيمة الجوائز المقدمة في مهرجان الطائف للتسوق ٢٠١٩م تجاوزت مليون وستمائة الف ريال، والتي تقدمها غرفة الطائف بالتعاون مع شركائها ورعاة المهرجان.

وأضاف متعب فلاح أن فريق عمل مهرجان التسوق، والذي يأتي متزامناً مع موسم الطائف رصد ومن خلال مؤشرات رسمية ارتفاع حجم العائد الاقتصادي على المنطقة، بزيادة في مبيعات الاسواق إلى اكثر من ٤٥٪؜ عن المعتاد، وهو ما يعتبر أحد أهم أهداف غرفة الطائف، لزيادة وتنمية الحركة الاقتصادية للأسواق التجارية النظامية بالطائف.

وقال متعب أن فعاليات مهرجان التسوق والتي بدأت مطلع شهر أغسطس الجاري (تزامناً مع موسم الطائف) مستمرة حتى نهاية أغسطس، وستشهد الفترة المقبلة العديد من المفاجآت والجوائز، والسحب على السيارات، والجوائز الكبرى، مشيراً أن نجاح المهرجان يأتي بتوجيه ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي ونائبي رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الادارة، والأمانة العامة للغرفة، وبعمل متواصل، ويومي من فريق عمل المهرجان، مقدماً شكره لشركاء المهرجان والرعاة، وكل من ساهم في انجاح مهرجان التسوق بالطائف لهذا العام.