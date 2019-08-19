أقمار صناعية تفضح برنامج صواريخ إيران

كشفت صور الأقمار الصناعية لـ”مركز الإمام الخميني للفضاء” في محافظة سمنان الإيرانية نشاطاً متزايداً في الموقع، مع استمرار التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران، بسبب اتفاق الأخيرة النووي المنهار مع القوى العالمية.
وقال فابيان هينز، الباحث في مركز جيمس مارتن لدراسات حظر الانتشار النووي في معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري بكاليفورنيا “قاعدة الإمام الخميني الفضائية عادة ما تكون هادئة تماماً. اطلعنا الآن على صور يمكنك من خلالها مشاهدة نشاط في مركز التجميع هذا وأن شئيا ما سيحدث في منصة (الإطلاق)”.
وقال “إذا ما قرنت بينهما، فمن المحتمل جداً أن شيئا ما يجري”.
وأشار هينز إلى أن صور الأقمار الصناعية للقاعدة، التي التقطت في 9 أغسطس تظهر النشاط في منشأة واحدة هناك. وقال إن هناك صورة أخرى لمنصة إطلاق في المنشأة تُظهر المياه التي يجري إخراجها وتجميعها، ومن المرجح أن يكون ذلك مؤشراً على قيام العمال بتهيئة الموقع لعملية إطلاق.