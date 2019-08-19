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الميلشيا الحوثية تواصل خروقاتها للهدنة الأممية في الحديدة

الميلشيا الحوثية تواصل خروقاتها للهدنة الأممية في الحديدة
weam.co/607592
الوئام - متابعات

تواصل ميلشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خروقاتها للهدنة الإنسانية الأممية في محافظة الحديدة غرب اليمن، بقصفها المكثف لمواقع وتمركز قوات الجيش الوطني اليمني بمختلف أنواع الأسلحة.

وقال موقع سبتمبر نت الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني ” إن مليشيا الحوثي المتمردة جددت اليوم إطلاق نيران أسلحتها على مواقع تمركز قوات الجيش اليمني في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب المحافظة، واستهدفت المليشيا مواقع قوات الجيش الوطني بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 والهاوزر وسلاح 23، وبالقناصة وسلاح 14.5 “.

وفي مديرية الدريهمي جنوب المحافظة، استهدفت الميلشيا الحوثي المتمردة بمختلف القذائف المدفعية والصواريخ مواقع تمركز قوات الجيش الوطني، كما استهدفت الميلشيا الحوثي بصواريخ الكاتيوشا مواقع تمركز قوات الجيش الوطني شرق المديرية.

وفي شرق مدينة الصالح قصفت ميلشيا الحوثي مواقع قوات الجيش الوطني بقذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وقذائف مدفعية من عيار 82 وبقذائف الهاوزر، كما استهدفت الميلشيا مواقع متفرقة لقوات الجيش الوطني في ذات المدينة، بسلاح البيكا وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 12.7 وعيار 14.5.

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