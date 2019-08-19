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تشمل منطقة جازان

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بمكة وعسير والباحة

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بمكة وعسير والباحة
weam.co/607611
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ أن الفرصة مازالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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