هجن العاصفة تحسم شوط البكار الرئيسي و«الرئاسة» تسيطر على الأشواط المفتوحة

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

واصلت هجن الرئاسة تميزها وتألقها في الأشواط المسائيه لسن الحقائق بمسافة 3كم لهذا اليوم الأحد رابع ايام مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية.

وشهدت الأشواط البالغ عددها 16 شوط منافسات مثيرة بين مؤسسات الهجن العملاقة وبين عمالقة المظمرين حيث انتزعت هجن العاصفة بقيادة المظمر المتألق غياث الهلالي الشوطين الاول والثاني بعد معترك كبير بين ومنافسة مثيرة.

حيث حسمت الـ «الشاهينية » الشوط الأول البكار بتوقيت زمني قدرة 4:49:95 وجاء (شاهين) ايضا” لـ هجن العاصفة الأول في شوط القعدان الرئيس 4:48:95.

فيما حققت” صدى” لـ هجن الرئاسة بقيادة المضمر : محمد عتيق بن زيتون المهيري افضل توقيت في الشوط 3 بتوقيت زمني قدرة 4:48:47.

‏الشوط 4 ..(سكر) لـ هجن الرئاسة 4:50:09

الشوط 5 (الزود) لـ هجن الرئاسة 4:49:35

الشوط 6 (نشوان) لـ هجن الرئاسة 4:49:14

‏‎ الشوط 7 (الداوودية) لـ هجن العاصفة 4:50:37

الشوط 8 (منصف) لـ هجن الرئاسة 4:53:22

الشوط 9 (الناوية) لـ هجن الرئاسة 4:53:17

‏‎ الشوط 10 (المستشار) لـ هجن الرئاسة 4:29:29

‏ الشوط 11 (العابر) لـ محمد عتيق بن زيتون المهيري 4:5:28

الشوط 12 (الدبل) لـ فيصل حسين علي مهيدي القرشي 4:57:84

الشوط 13 (الفاتنة) لـ سلطان محمد عواد العطوي 4:53:43

الشوط 14 (غازي) لـ محمد بطشان صالح المحامض 4:52:13

الشوط 15 (تماني) لـ فيصل بن متعب بدر شريم الشمري 4:50:04

‏‎الشوط 16 (المتحد) لـ بطشان بن صالح الليامي 5:00:30