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للرجال والنساء بحوافز أخرى وعلاوات

شاهد التفاصيل: وظائف برواتب 5.500 ريال لحملة الثانوية العامة بجدة

شاهد التفاصيل: وظائف برواتب 5.500 ريال لحملة الثانوية العامة بجدة
weam.co/607633
جدة- الوئام:

أعلن باب رزق جميل للتوظيف بمحافظة جدة عن توفر وظائف للرجال والنساء لحملة الثانوية فما فوق للعمل بمدينة جدة. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المعلن عنها بالمسميات التالية :

كاشير / محاسبة صندوق (نساء).

مقدم طعام (رجال).

باريستا – معدة قهوة (نساء).

ومن المميزات : الراتب يبدأ من 5,500 ريال وبدل مواصلات وبدل سكن وتأمين طبي وتأمين اجتماعي وعلاوات وحوافز شهرية وإجازة سنوية.

موعد ومكان التقديم: التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 2019/08/20 (الساعة 10:00 صباحاً) في مقر شركة باب رزق جميل (مركز عبداللطيف جميل للتعليم المستمر) بجدة .

ولمزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي:
https://twitter.com/BabRizqJameel/status/1163132366363275264

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