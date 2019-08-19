شاهد التفاصيل: وظائف برواتب 5.500 ريال لحملة الثانوية العامة بجدة

أعلن باب رزق جميل للتوظيف بمحافظة جدة عن توفر وظائف للرجال والنساء لحملة الثانوية فما فوق للعمل بمدينة جدة. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المعلن عنها بالمسميات التالية :
كاشير / محاسبة صندوق (نساء).
مقدم طعام (رجال).
باريستا – معدة قهوة (نساء).
ومن المميزات : الراتب يبدأ من 5,500 ريال وبدل مواصلات وبدل سكن وتأمين طبي وتأمين اجتماعي وعلاوات وحوافز شهرية وإجازة سنوية.
موعد ومكان التقديم: التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 2019/08/20 (الساعة 10:00 صباحاً) في مقر شركة باب رزق جميل (مركز عبداللطيف جميل للتعليم المستمر) بجدة .
ولمزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي:
https://twitter.com/BabRizqJameel/status/1163132366363275264