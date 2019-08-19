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مباريات الدزر الثاني تنطلق يوم 29 أكتوبر

القرعة تضع دورتموند في صدام مع مونشنغلادباخ بكأس ألمانيا

القرعة تضع دورتموند في صدام مع مونشنغلادباخ بكأس ألمانيا
weam.co/607637
برلين - وكالات - الوئام

أسفرت قرعة الدور الثاني لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، التي جرت الأحد، عن وقوع بايرن ميونيخ في مواجهة مضيفه بوخوم، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، فيما يصطدم غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند بفريق بروسيا مونشنجلادباخ.
ويشهد الدور الثاني للمسابقة ثلاث مواجهات أخرى بين فرق دوري الدرجة الأولى، حيث يستضيف بايرليفركوزن فريق بادربورن، فيما يلتقي فرايبورج مع يونيون برلين، وفولفسبورج مع لايبزج.
ومن المقرر أن تنطلق مباريات الدور الثاني في 29 أكتوبر (تشرين الثاني)، في حين تُقام المباراة النهائية في 23 مايو (أيار) المقبل، بالعاصمة الألمانية برلين.

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