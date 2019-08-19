أستراليا ثالث أكبر مصدر للوقود الكربوني في العالم

كانبرا - وكالات - الوئام

أشار تقرير، نُشر اليوم الاثنين، إلى أن أستراليا أصبحت ثالث أكبر مصدر للوقود الكربوني في العالم، بعد روسيا والمملكة العربية السعودية، إلى جانب أنها خامس أكبر دولة في العالم من حيث إنتاج الموارد المسببة للانبعاثات الكربونية.

وبحسب التقرير، الذي أصدره معهد أستراليا، وهو أكبر مركز أسترالي ذو توجهات يسارية، فإن حصة أستراليا من صادرات الوقود الكربوني في العالم تبلغ 6.9%، في حين تبلغ حصة روسيا 12% وحصلة السعودية 9%.

وقالت ريتشي ميرزيان، مديرة برنامج في المعهد الأسترالي، إن “الكثيرين يقولون إن الانبعاثات الكربونية لأستراليا قليلة بالمقياس العالمي، لكن هذا البحث أظهر حقيقة مخالفة تماما، انبعاثاتنا المحلية كبيرة وصادراتنا من الانبعاثات أكبر”.

يذكر أن أستراليا تصدر كميات كبيرة من الفحم والنفط والغاز الطبيعي، وتحقق منها إيرادات بعشرات المليارات من الدولارات سنويا.

وبحسب وزارة الطاقة الأسترالية، فإن حوالي 88% من إنتاج أستراليا من الفحم الأسود خلال عامي 2016 و2017 تم تصديره، في حين تم تصدير 69% من إنتاج الغاز، و79% من إنتاج النفط.

وبحسب المعهد الأسترالي فإن أستراليا أكبر مصدر في العالم للفحم بحصة سوقية تبلغ 29%.

وتعادل صادرات أستراليا من الوقود الكربوني حوالي ثلاثة أرباع صادرات دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، في حين يعادل إنتاجها من هذا الوقود مرة ونصف المرة حجم إنتاج دول الاتحاد الأوروبي.