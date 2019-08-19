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جامعة الباحة تعلن مواعيد تسجيل جداول الفصل الدراسي الأول

جامعة الباحة تعلن مواعيد تسجيل جداول الفصل الدراسي الأول
weam.co/607651
الباحة- الوئام:

حددت جامعة الباحة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل مواعيد تسجيل جداول الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1440 / 1441 هـ، من خلال البوابة الإلكترونية.

وأوضحت الجامعة بأن التسجيل يبدأ يوم الأحد القادم 24 ذو الحجة للعام الحالي ولمدة خمسة أيام, مؤكدة ضرورة التقيد بالمواعيد الموضحة لتسجيل المواد الدراسية، علماً أن الطلبة المستجدين ستكون جداولهم جاهزة.

وأفادت أنه وابتداءً من يوم الأحد 24 / 12 / 1440 هـ سيتم استقبال طلبات تأجيل الفصل الدراسي الأول إلكترونياً عن طريق البوابة الإلكترونية، علماً بأن هذه الخدمة متاحة حتى يوم الخميس 6 / 1 / 1441 هـ ولن يتم النظر في أي طلب يقدم يدوياً أو بعد نهاية هذه الفترة.

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