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في برقيات بعثت بها إليه

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس هنغاريا بذكرى اليوم الوطني

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس هنغاريا بذكرى اليوم الوطني
weam.co/607653
الرياض- الوئام:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس يانوش آدر رئيس هنغاريا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب هنغاريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جهة اخرى بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس يانوش آدر رئيس هنغاريا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب هنغاريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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