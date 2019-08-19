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هبط في العقود الأمريكية الآجلة

الذهب ينخفض بفعل قوة الدولار والأسهم

الذهب ينخفض بفعل قوة الدولار والأسهم
weam.co/607654
لندن- الوئام:

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بفعل ارتفاع الدولار وتعافي الأسهم فيما ساهمت تلميحات من بنوك مركزية كبرى حول العالم بتبني المزيد من إجراءات التحفيز في تهدئة المخاوف من حدوث ركود.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1507.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1515.70 دولار للأوقية.

وحام مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجله يوم الجمعة،ما يرفع تكلفة الذهب المقوم بالدولار الامريكي بالنسبة للمستثمرين ممن حائزي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 19 بالمئة منذ أن هوى لأقل مستوي في عام عند 1265.85 دولار في مايو أيار الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 بالمئة الي 16.99 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 848.54 دولار وارتفع البلاديوم 0.2بالمئة إلى 1450.55 دولار للأوقية.

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