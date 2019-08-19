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في حسابات جميع المدارس

٢٥ مليون ريال ميزانية تشغيلية لمدارس تعليم مكة

٢٥ مليون ريال ميزانية تشغيلية لمدارس تعليم مكة
weam.co/607668
مكة المكرمة- الوئام- حجب العصيمي:

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم، نحو أكثر من ٢٥ مليون ريال في حسابات المدارس لصالح الميزانية التشغيلية للمدارس للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1440 – 1441هـ .

ودعت الإدارة قائدي وقائدات المدارس باستثمار هذه المبالغ المالية في تهيئة المدارس ونظافتها لتكون جاهزة لبداية جادة وبيئة تربوية جاذبة منذ اليوم الأول.

وأضحت الإدارة أن الميزانية التشغيلية تهدف إلى تمكين المدرسة للقيام بأدوارها الإدارية وواجباتها التعليمية و توفير الموارد المالية اللازمة للمدرسة، وتحقيق الجودة اللازمة في الأداء التعليمي والارتقاء بالعمل لمستويات عليا من التحسن النوعي في الميدان التعليمي.

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