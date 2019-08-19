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أطلقت صورايخ وقذائف وألقت 20 برميلاً متفجرًا

طائرات النظام السوري تشن غارات على أرياف إدلب وحماة واللاذقية

طائرات النظام السوري تشن غارات على أرياف إدلب وحماة واللاذقية
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لندن - وكالات - الوئام

شنت طائرات النظام السوري غارات جوية على مواقع بالقرب من مدينة معرة النعمان السورية، بجنوب إدلب، كما نفذت 20 غارة جوية بمواقع بريفي إدلب الجنوبي واللاذقية، وقصفت بأكثر من 30 غارة مواقع بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، أن طائرات النظام السوري المروحية ألقت أكثر من 22 برميلاً متفجراً على مناطق بالقطاع الجنوبي من محافظة إدلب السورية، ذلك فضلاً عن استهدافها بعشرات القذائف والصواريخ لمحاور القتال بريف اللاذقية الشمالي وريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي.

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