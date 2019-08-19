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بعد احتجاجات امتدت لثلاثة شهور

قطر تعترف بانتهاك حقوق عمال مونديال 2022

قطر تعترف بانتهاك حقوق عمال مونديال 2022
weam.co/607674
الدوحة - وكالات - الوئام

اعترفت الحكومة القطرية، اليوم الاثنين، بالانتهاكات التي طالت الآلاف من العاملين في منشآت كأس العالم 2022، بعد احتجاجات واسعة شهدتها الدوحة من قبل العمال خلال الأشهر الماضية.
وجاء اعتراف الحكومة القطرية في بيان نشره مكتب الاتصال الحكومي، بشأن نتائج التحقيق في إضراب العمال بمنطقة الشحانية القريبة من الدوحة.
واعترفت الحكومة القطرية بتأخر دفع الأجور للعاملين لمدة شهرين، وكشفت نتائج التحقيق أن السبب وراء تأخر تسليم العمال أجورهم هو “وجود تدفق سلبي” لدى الشركتين المعنيتين بهذا الشأن، نتيجة لـ”التأخر في الدفع من قبل عناصر أخرى في سلسلة التوريد”، وفقا للبيان.
وكانت “هيومن رايتس ووتش” قالت في تقرير لها إن مئات العمال الوافدين في قطر أضربوا عن العمل، الأسبوع الماضي، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”ظروف العمل السيئة والتهديدات بخفض الأجور”.
وبرغم الاعتراف القطري إلا أنه لا تزال الشكوى الأصلية لآلاف العمال قائمة ولم يتم معالجتها، فالظروف المعيشية والانتهاكات الحقوقية والإنسانية تظل تطارد الحكومة القطرية، التي ستواجه في سبتمبر المقبل تقريرا من مجلس حقوق الإنسان، خلال الدورة المقبلة، يتضمن الانتهاكات التي طالت العمال، والإجراءات التعسفية ضد موطني قطر الذين سحبت جنسياتهم.

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