التعليقات: 0

العثور على الطفل الرضيع المفقود وإعادته لمستشفى الولادة والأطفال ببريدة

العثور على الطفل الرضيع المفقود وإعادته لمستشفى الولادة والأطفال ببريدة
weam.co/607722
واس- الوئام

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية بتاريخ 15 / 12 / 1440هـ عن فقدان طفل رضيع من داخل مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن العثور على الطفل وإعادته إلى المستشفى، والتوصل إلى المتهمة بهذه الجريمة، مواطنة في العقد الرابع من العمر، والقبض عليها، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وأعلنت شرطة منطقة القصيم عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

روابط ذات صلة

إختفاء طفل حديث الولادة بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة

إختفاء طفل حديث الولادة بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة

فريق طبي بمستشفى الولادة ببريدة يستخرج مثبت شعر من معدة طفل

فريق طبي بمستشفى الولادة ببريدة يستخرج مثبت شعر من معدة طفل

ولادة بريدة يجري أول عملية جراحية صبغة تشخيصية للقنوات الصفراوية

ولادة بريدة يجري أول عملية جراحية صبغة تشخيصية للقنوات الصفراوية

مدير صحة القصيم يوجه بالتحقيق في وفاة مواطنه عقب ولادتها

مدير صحة القصيم يوجه بالتحقيق في وفاة مواطنه عقب ولادتها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>