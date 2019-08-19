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التحالف: ميليشيا الحوثي تعرض أمن الطاقة العالمي للخطر باستهدافها حقل الشيبة

التحالف: ميليشيا الحوثي تعرض أمن الطاقة العالمي للخطر باستهدافها حقل الشيبة
weam.co/607738
متابعات- الوئام

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، إن هناك تهديد واضح لميليشيات الحوثي للملاحة جنوب البحر الأحمر، بالتزامن مع عمليات للميليشيا وتنظيم داعش في اليمن.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين، أن ميليشيا الحوثي تعرض أمن الطاقة العالمي للخطر باستهدافها حقل الشيبة، لافتًا إلى أنه تم إسقاط طائرة حوثية مسيرة في منطقة آهلة بالسكان في عمران، فضلًا عن استمرار العمل على تدمير طائرات مسيرة للميليشيات الحوثية في أجواء اليمن.

وأشار “المالكي”، إلى أن التحالف يتطلع إلى تعاون جميع المكونات اليمنية مع بعضها البعض في عدن، موضحًا أنه التحالف طلب وقف إطلاق النار في عدن ولوّح باستخدام القوة، مثمنًا قبول الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي بالحوار.

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