اليمن الشرعية والمشروع

حماد السهلي

يعلق الشارع اليمني طموحاته وآماله على الشرعية وفي نفس الوقت يقف المشروع الإيراني في طريقه بواسطة المليشيات الحوثية الإرهابية.

كل ذلك لن يتم بدون تكاتف الشعب اليمني مع الشرعية لبناء دولتهم سواء عن طريق التفاهم والتفاوض وإقناع الحوثي بالعدول عن تنفيذ المخططات الإيرانية والعيش بسلام وبناء مؤسسات الدولة أو عن طريق حمل السلاح وهزيمة الحوثي وتجريده من ترسانة السلاح التي يمتلكها.

شاهدنا الأحداث الأخيرة في عدن وتمرد البعض من أصحاب المصالح الشخصية هناك ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار لولا تدخل التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي .

لا احد يجبر الشعب اليمني على تقرير مصيره بالشكل السلمي الذي يضمن التصالح والسلام مع جميع مكوناته ومع دول الجوار ولكن لا نرضى أن تكون هناك تدخلات من دول أجنبية معادية مثل إيران لخلق مشروع صفوي في المنطقة من اجل السيطرة عليها وبسط نفوذها ومن اجل تهديد الدول الأخرى وابتزازها والعبث بأمنها إذا كان الشعب اليمني يريد تقرير مصيره بنفسه عليه أولا التخلص من المشروع الإيراني الصفوي في اليمن وبسط الأمن والعمل على بناء مؤسسات الدولة.

بعد ذلك من وجهة نظري أن جميع الخيارات فد تكون مطروحة للنقاش ومن ثم بدء العمل بها حسب رغبة الشعب .

الإخوة من الشعب اليمني الشقيق: لن تنهض الأمم إلا بسواعد أبناءها الشرفاء ولنا في دولة الجزائر خير مثال عندما قدمت أكثر من مليون شهيد من اجل حريتها وكرامتها وطردت المحتل من ديارها ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه.

الإخوة في اليمن: التاريخ لا يرحم وهناك البعض منكم يعيش على هذه الأزمة ويجمع أموال ويأكل لقمة عيشه على حساب جثث أهله في اليمن أفيقوا واصنعوا تاريخكم المشرف بأنفسكم قبل أن يصنعه غيركم فتصبحوا على مافعلتم نادمين .