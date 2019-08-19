التعليقات: 0

سوق عكاظ.. استقبال الجمهور غدا يبدأ استثناء في التاسعة مساء

سوق عكاظ.. استقبال الجمهور غدا يبدأ استثناء في التاسعة مساء
weam.co/607755
الطائف- الوئام- عبدالله العازمي

أعلن المركز الإعلامي التابع لموسم الطائف “مصيف العرب”، أن سوق عكاظ سوف يفتح أبوابه للزوار، غدًا الثلاثاء، استثناء الساعة 9 مساء، وسيكون موعد إغلاق السوق الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وعليه فإن أول رحلة باص ترددي مجانية من محطة جوري مول ستكون الساعة الثامنة والربع مساء.

وأوضحت إدارة موسم الطائف، أن هذا التغيير الاستثنائي فقط ليوم الثلاثاء وهو لا يسري على بقية الفعاليات في قرية ورد في الردف وقرية الهجن في حديقة الملك فيصل والسينما في حديقة الملك عبد الله.

وسوف يتم استقبال الجمهور اعتبارا من الأربعاء 21 أغسطس في نفس المواعيد المعتادة من الخامسة عصرًا وإغلاق السوق الثانية عشرة ليلًا.

روابط ذات صلة

اختتام فعاليات “ماراثون الألوان” ضمن موسم الطائف بمشاركة أكثر من 3600 متسابق

اختتام فعاليات “ماراثون الألوان” ضمن موسم الطائف بمشاركة أكثر من 3600 متسابق

غدًا.. “الفيصل” يرعى حفل سوق عكاظ ويتوج شاعر عكاظ

غدًا.. “الفيصل” يرعى حفل سوق عكاظ ويتوج شاعر عكاظ

هجن العاصفة تحسم شوط البكار الرئيسي و«الرئاسة» تسيطر على الأشواط المفتوحة

هجن العاصفة تحسم شوط البكار الرئيسي و«الرئاسة» تسيطر على الأشواط المفتوحة

سوق عكاظ: استقبال الجمهور الثلاثاء المقبل

سوق عكاظ: استقبال الجمهور الثلاثاء المقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>