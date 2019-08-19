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“ابتسام المثال”.. أول سعودية تتولى منصب عميد كلية في جامعة غير نسائية

“ابتسام المثال”.. أول سعودية تتولى منصب عميد كلية في جامعة غير نسائية
weam.co/607757

أصدر مدير جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور عبد الله الربيش، قراراً يقضي بتكليف الدكتور ابتسام بنت محمد المثّال عميدةّ لعمادة الموارد البشرية بالجامعة.

وثمنت الدكتورة ابتسام المثّال، قرار م مدير الجامعة الدكتور عبد الله الربيش تكليفها عميدةً لعمادة الموارد البشريّة واعدة بأن تكون عند حسن الظن ومحل ثقة الجميع ويكون هذا التكليف استمراراً لعجلة التنمية البشرية وتطويراً للكوادر الوطنية في الجامعة ضمن أهداف المملكة لتمكين القيادات النسائية والتي من شانها أن ترفع سقف العمل والإنجاز والدقة ما ينعكس إيجابا على العمل في هذا الصرح العلمي.

وأشارت إلى تطلعها للعمل مع موظفي وموظفات العمادة بكل شغف وحماس، داعيةً العلي القدير أن يوفقها و يسدد بالخير خطاها.

الجدير بالذكر أن الدكتورة المثال تكون بذلك أول امرأة سعودية تتولى منصب عميدة الموارد البشرية في جامعة غير نسائية في المملكة.

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