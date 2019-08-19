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الجيش اليمني يقتل 13 حوثيا في محافظة حجة

الجيش اليمني يقتل 13 حوثيا في محافظة حجة
weam.co/607784

قتل الجيش اليمني 13 عنصرًا من مليشيا الحوثي وحرر مناطق جديدة في محافظة حجة اليمنية.

كما دمّرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم بغارات جوية على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة صعدة شمال اليمن.
وأوضح موقع “سبتمبر نت” التابع لوزرة الدفاع اليمنية أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت تجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية بخمس غارات جوية في مديرية كتاف شرقي محافظة صعـدة، إضافة إلى استهداف غرف عمليات قتالية لميلشيا الحوثي الإرهابية في المديرية، ما نتج عنه مصرع وجرح عدد من عناصر الميلشيا المتمردة، وتدمير غرف العمليات.
من جهة أخرى، أفاد موقع “سبتمبر نت” أن القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران المدعو عبدالله بطيلي أصيب بجروح بليغة مع عدد من مرافقيه اليوم إثر انفجار لغم أرضي زرعته عناصر حوثية، بأطراف مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

 

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