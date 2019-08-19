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Motiva التابعة لأرامكو السعودية تشتري مصنع كيماويات

Motiva التابعة لأرامكو السعودية تشتري مصنع كيماويات
weam.co/607785
الوئام - وكالات

وقعت “Motiva Enterprises” اتفاقا لشراء مصنع كيماويات فلينت هيلز ريسورسز المتاخم لمصفاتها النفطية في بورت أرثر بولاية تكساس الأميركية، لتدخل بذلك قطاع البتروكيماويات.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الاتفاق لوكالة “رويترز” إن موتيفا، ذراع التكرير الأميركية لشركة أرامكو السعودية، تعتزم تشغيل مصنع الكيماويات بينما تبني ثلاث وحدات بتروكيماويات عملاقة داخل مجمعها في بورت أرثر في إطار توسعة تتكلف 18 مليار دولار لعملياتها في الساحل الأميركي على خليج المكسيك.

وأكدت موتيفا وفلينت هيلز نبأ الصفقة الوشيكة بعد أن أوردتها رويترز. وقالت موتيفا إنها تتوقع إغلاق الصفقة بحلول أواخر 2019.

ولم يرد متحدث باسم فلينت هيلز على طلبات للتعليق.

ولم تعلن قيمة الصفقة، لكن فلينت هيلز كانت اشترت المصنع من هنتسمان كورب في 2007 مقابل 770 مليون دولار.

ويدير مصنع فلينت هيلز وحدة لتكسير الإيثيلين طاقتها 1.57 مليار رطل سنويا ووحدة لإنتاج مُركب حلقي الهكسان الذي يدخل في صناعة النايلون وشبكة أنابيب وكهوف تخزين، حسبما ذكرت المصادر. والإيثيلين مكون أساسي في صناعة اللدائن.

وتستثمر موتيفا بكثافة في منطقة بورت أرثر منذ أصبحت المالك الوحيد للمصفاة البالغة طاقتها 607 آلاف برميل يوميا، بعد أن فضت في 2017 شراكة مع رويال داتش شل.

وقالت المصادر إن مصنع كيماويات فلينت هيلز يشتري لقيم البتروكيماويات من مصفاة موتيفا، الأكبر في الولايات المتحدة.

وتأتي صفقة الاستحواذ في الوقت الذي تنمو فيه سوق الكيماويات أسرع من سوق البنزين وسائر المنتجات المكررة.

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