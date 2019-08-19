إصابة سائق في حادث انقلاب مركبة تقل عائلة بالباحة

الباحة - الوئام - عايض ال ركبان

أصيب سائق بجروح بليغة في حادث انقلاب مركبة تقل عائلة في الباحة.

وقال الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب لعائلة في تمام الساعة 21:30 اليوم الاثنين 18 / 12 / 1440 هـ على الرقم الموحد (997) على طريق شبرقة بالقرب من الفحص الدوري.

وأضاف أنه تم توجيه فرقه إسعافية من الهلال الأحمر لموقع الحادث بتواجد القائد الميداني صالح علي محفوظ.

وتابع: “نتج عن الحادث إصابة خطيرة لقائد المركبة وكانت إصابته بليغه تم التعامل معه من قبل الفرقة الإسعافيه ونقلت عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد بالباحة”.