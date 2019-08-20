ناشطون يتفاعلون مع هاشتاج السعودية والإمارات قوة.. موقف واحد لحماية الشرعية اليمنية

الوئام - متابعات

تفاعل ناشطون ومغردون مع #السعوديه_والامارات_قوه، وشارك بكلمات المحبة والأخوة والتأكيد على تماسك الدولتين رجال سياسة ومشاهير عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

واستحضر مغردون من خلال التفاعل مع الهاشتاج مواقف سياسية ودبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كانت خير صورة للتقارب المثمر بين الحليفين لحماية الشرعية اليمنية.

الإمارات تعتبر الحليف القوي مع السعودية طوال السنوات الماضية في التحالف العربي لحماية الشرعية في اليمن من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وهناك من يستغل أحداث ووقائع لربطها بالعلاقة السعودية الإمارتية لمحاولة التفرقة والتشويه بين الحليفين.

ومن خلال التحالف العربي، حرصت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على الاتحاد والقوة لنصرة الشرعية اليمنية، وتعظيم الدور الذي تقوم به الدولتان لإعادة الاستقرار للجنوب اليمني، وهذا ما تعكسه الجهود المبذولة من التحاف بقيادة السعودية والإمارات خلال الخمس سنوات الماضية على كافة الأصعدة الإنسانية والعسكرية والسياسية.