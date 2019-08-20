جدة- الوئام:

يستضيف نادي الاتحاد السعودي فريق العهد اللبناني في لقاء مهم بالجوهرة المشعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20-8-2019 في إطار منافسات دور الــ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والعهد اللبناني بث مباشر في البطولة العربية

ويستضيف الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على أرضه ويسعي لتحقيق نتيجة إيجابية لتكون مباراة الإياب سهله وأن لا يكون مضغوطاً طوال المباراة.

مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والعهد اللبناني بث مباشر في البطولة العربية

وسيلعب الاتحاد على الضغط المستمر طوال اللقاء ويخطف أهداف كثيرة لضمان وصوله لدور الــ16 .

مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والعهد اللبناني بث مباشر في البطولة العربية

على الجانب الآخر سيدخل العهد اللبناني اللقاء وسيلعب على الهجوم من أجل خطف هدف على الأقل يساعده في مباراة الإياب التي ستكون على أرضه.

مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والعهد اللبناني بث مباشر في البطولة العربية

وتُوج نادي الاتحاد بالدوري السعودي 8 مرات في تاريخه ، بينما العهد اللبناني حصل على الدوري 6 مرات ، ويدخل الفريقان اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية وخطف العديد من الأهداف من أجل ضمان مباراة الإياب.

مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والعهد اللبناني بث مباشر في البطولة العربية

وأعلن موقع «مكاني» المتخصص في بيع تذاكر المباريات، السبت، طرح تذاكر مواجهة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، وضيفه العهد اللبناني ضمن دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والعهد اللبناني بث مباشر في البطولة العربية

موعد مباراة الاتحاد السعودي والعهد اللبناني في البطولة العربية

البطولة: كأس محمد السادس للأبطال (الأندية العربية)

المباراة: الاتحاد السعودية ضد العهد اللبناني – مباراة ذهاب

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية

المعلق: عامر عبدالله

التوقيت: اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس في ذهاب دور الـ 32 من البطولة العربية في تمام الساعة الثامنة والربع مساء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية – جدة.

القنوات الناقلة:

قناة أبوظبي الرياضية HD 2.