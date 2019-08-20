الرياض- الوئام:

أدرجت باراجواي مليشيا حزب الله اللبنانية وحركة حماس وتنظيمي القاعدة وداعش، على قائمتها للتنظيمات الإرهابية.

وأوضح وزير داخلية باراجواي خوان إرنيستو فيلامايور أن قرار إدراج هذه التنظيمات الإرهابية جاء بأمر من الرئيس ماريو عبدو بنيتيز.

وأشار بيان صادر عن رئاسة باراجواي إلى أنها تتعاون بشكل حاسم في الحرب العالمية ضد الإرهاب، من خلال التصديق على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إضافةً إلى دعمها القوي لدور الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية في مكافحة الإرهاب العالمي والدولي.

وهنأ السفير الأمريكي لدى الباراغوي بالخطوة قائلاً: نهنئ دولة باراجواي على الاعتراف بهذه التنظيمات كمنظمات إرهابية ونعتقد أن هذه خطوة مهمة في مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وقال في تغريدات عبر حسابه في موقع تويتر: ستقلل هذه التسميات من قدرة هذه المنظمات خاصة في جمع التبرعات في أمريكا الجنوبية وستسمح لبلداننا بالعمل بشكل أوثق وفعالية أكبر في منع ومكافحة الإرهاب الدولي.