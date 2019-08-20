الانتهاء من تأهيل وتطوير ميدان الهجن بمحافظة الطائف

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

في الوقت الذي يشهد فيه ميدان محافظة الطائف للهجن إقامة اكبر واضخم مهرجانات الهجن العربية الأصيلة (مهرجان ولي العهد للهجن) تحت رعاية صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وبتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن قامت إدارة الاتحاد السعودي للهجن من خلال مواكبة هذا الحدث العالمي في تجَهَّـيز الميدان وتنفيذ الكثير من الأعمال التطويرية.

ذكر ذالك مدير عام ميدان محافظة الطائف للهجن الاستاذ نواف بن فلحان القرشي حيث أوضحَ أنَّه تم الانتهاء من اعادة تأهيل المضمار من جديد بمسافة عشرة كيلومترات.

إضافة إلى توسعة مسارات السيارات من الداخل وإعادة سفلتت المسار الخاص بالاذاعه والتلفزيون ورفع أرضية منسوب المضمار بواقع 50 سم عن مستوى الأرض.

وأشار القرشي إلى أنه تم عمل عبارتين خرسانه لتصريف مياه الامطار ضمن مسار المضمار وانشاء مبنى مكون من دورين يشتملدالدور الأرضي مكاتب التسجيل والاستقبال وخدمة الملاك.

اما الدور الثاني فيتكون من خمسة مكاتب منها مكتب خاص بالعمليات وصالات اجتماعات. كذالك تم إنشاء مبنى خاص بالاتحاد السعودي للهجن وأيضا انشاء بوابة تحتوي على مدخل ومخرج وغرفة للحارس ومبنى سكني لحراسات الميدان.

وإنشاء سور بطول ٤٢٦متر واوتفاع ٣متر.

وبين القرشي بإن عَرْض المضمار عند خط البداية “نقطة الانطلاق” يبلغ 40 مترًا، و12 مترًا عند خط النهاية، وتم انشاء عيادة عند نهاية المضمار عبارة عن مختبر لفَحْص الهجن المشارِكة لضمان سلامتها، بالإضافة إلى منطقة تجهيز عرضها 40 مترًا وطولها 300 متر.

وقدم القرشي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولسمو رئيس الهيئة العامة للرياضة ولسمو رئيس الإتحاد السعودي للهجن على الدعم الكبير للهجن وملاكها.

يذكر أنَّ إدارة المهرجان تُنفِّذ قواعد وشروطًا محددة ومعروفة للمشاركين في سباق الهجن وللمتابعين له، وتشمل هذه القواعد مواصفات ميادين السباق، وصفات الهجن المشارِكة في السباق، وإجراءات تنظيم السباق.