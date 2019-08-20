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بكلية الملك عبدالله عن طريق نقل الخدمات

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شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في وزارة الدفاع
weam.co/607824
الرياض- الوئام:

أعلنت كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بالطائف عن حاجتها إلى شغل الوظائف عن طريق نقل الخدمات من جهات حكومية للرجال.

وسوف يكون إرسال الطلبات على الإيميل: malhakami@rsadf.gov.sa

بصيغة PDF علماً بأن موعد تقديم الطلبات اعتباراً من يوم الاحد 17/12/1440 هـ إلى نهاية يوم الخميس 27/12/1440 هـ.

مع مراعاة الشروط والمتطلبات التالية : صورة من الهوية الوطنية للمتقدم  والسيرة الذاتية  وبيان خدمة لطالب النقل وصورة من المؤهل العلمي والدورات والخبرات العملية المناسبة لشغل الوظيفة المراد النقل عليها.

يجب أن يكون المتقدم يشغل حالياً نفس الوظيفة والمرتبة المعلن عنها ويلتزم المتقدم بإكمال مسوغات نقله في حال الموافقة خلال 15 يوماً.

وللاستفسار الاتصال على هاتف رقم : 012725001 تحويلة رقم : 2854/2506

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