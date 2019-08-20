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إسرائيل تقترح “الهجرة الطوعية” لسكان قطاع غزة

إسرائيل تقترح “الهجرة الطوعية” لسكان قطاع غزة
weam.co/607855
تل أبيب – وكالات - الوئام

نقلت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن مصدر سياسي أن إسرائيل اقترحت على عدة دول استيعاب فلسطينيين يرغبون في الهجرة من قطاع غزة “من دون رجعة”.

ووصفت الهيئة المصدر بـ”الكبير في حاشية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.

وأضاف المصدر أن إسرائيل مستعدة لتمويل هذه الرحلات على أن تنطلق من مطارات سلاح الجو في جنوب البلاد.

إلا أن المصدر كشف أن “أيا من الدول التي تم الاتصال بها، بما فيها دول شرق أوسطية، لم ترد على هذا الاقتراح إيجابيا”.

ووصف النائب بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي ما يتردد عن تشجيع الهجرة طوعا من قطاع غزة بأنها “عملية ترحيل طوعية”.

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