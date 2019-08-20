التعليقات: 0

خراطيش وعصاة بيسبول وسلاح ناري في مكان الواقعة

القبض على 25 شخصا عقب إطلاق نار أمام مقهى للشيشة بألمانيا

القبض على 25 شخصا عقب إطلاق نار أمام مقهى للشيشة بألمانيا
weam.co/607869
ماجدبورج – وكالات - الوئام

أصيب شخصان على الأقل في إطلاق نار أمام مقهى للشيشة، وسط مدينة ماجدبورج شرقي ألمانيا، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين.

وتوجه أكثر من 30 شرطيا، مدججين بالسلاح، إلى مكان الواقعة للسيطرة على الوضع.

وبحسب بيان للشرطة، قذفت مجموعة من الأفراد أثاثًا على مرتادي المقهى، ثم تطور الأمر إلى اشتباكات عنيفة، تبادل فيها الطرفان إطلاق النار، وفقا لشهود عيان. ولم يتضح بعد سبب الواقعة.

وتمكنت الشرطة من السيطرة على الوضع في نهاية المطاف، وطوقت مكان الواقعة على نطاق واسع، وألقت القبض على أكثر من 25 شخصا.

وذكرت الشرطة أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإصابات، التي وقعت، نتاج طلقات نارية أم لا.

وتولت الشرطة تحريز الأدلة في مكان الواقعة في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وتم العثور على خراطيش، وعصاة بيسبول، وسلاح ناري، أسفل سيارة.

روابط ذات صلة

ألمانيا.. انتشار مكثف للشرطة قرب محطة قطارات في فرانكفورت

ألمانيا.. انتشار مكثف للشرطة قرب محطة قطارات في فرانكفورت

ألمانيا تشن حملة للبحث عن تنظيم إجرامي يميني متطرف

ألمانيا تشن حملة للبحث عن تنظيم إجرامي يميني متطرف

إخلاء مسجدين في ميونيخ بعد تهديدات بوجود قنابل

إخلاء مسجدين في ميونيخ بعد تهديدات بوجود قنابل

ألمانيا: القبض على شخص ينقل 41 كيسا من الكوكايين داخل معدته

ألمانيا: القبض على شخص ينقل 41 كيسا من الكوكايين داخل معدته

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>