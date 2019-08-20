“ابن شريم” يحسم الشوط الأول للقايا و”صيت” يحقق أفضل توقيت

في أول منافسات أشواط اللقايا، شهد مهرجان ولي العهد للهجن بميدان محافظة الطائف للهجن، اليوم الثلاثاء، في الفترة الصباحية، منافسات الأشواط الحاسمة المخصصة لفئة اللقايا (قعدان وبكار) على مسافة 4 كيلو متر بمعدل 16 شوط عام.
وكان القعود (صيت) لـ مزيد سمير مليحان الشمري هو الأسرع بين كل المطايا المشاركة في مختلف الأشواط، بزمن وصول مقداره 6 دقائق و11 ثانية.
فيما حسمت (العاصمة) لـ محمد عبد الله طالب بن شريم المري الشوط الأول بتوقيت زمني قدرة 6:13:00
وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:
الشوط 2 (بدران) لـ محمد علي حمد الفهيدة المري 6:12:65
الشوط 3 (الطايف) لـ حمد ناصر حمد الفهيدة المري 6:17:50
الشوط 4 (شبه الحذر) لـ عيسى مطر عيسى الفلاحي 6:21:07
الشوط 5 (العزرة) لـ عوض علي سعيد علي الدرعي 6:13:89
الشوط 6 (صيت) لـ مزيد سمير مليحان الشمري 6:11:40
الشوط 7 (المها) لـ حمد راشد سعيد البريصي المري 6:15:24
الشوط 8 (المستشار) لـ علي شافي علوش العجمي 6:17:85
الشوط 9 (جباره) لـ جابر حمود محمد العصيمي 6:18:28
الشوط 10 (الطايف) لـ جابر حمود محمد العصيمي 6:24:62
الشوط 11 (يمامة) لـ علي ربيع عبدالله الرزق العجمي 6:22:75
الشوط 12 (الطاغي) لـ فيصل خالد سعود بن حثلين 6:27:01
الشوط 13 (وعر) لـ بادي تركي صهيب الدوسري 6:16:11
الشوط 14 (المشوك) لـ سعيد غصاب مصبح راعي الطيرة العامري 6:24:68
الشوط 15 (ترف) لـ ناجي مسفر صالح الرزق العجمي 6:23:41
الشوط 16 (مكرم) لـ عوض خليفة محمد زاهرة الخييلي 6:22:50