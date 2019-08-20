110 ملايين ريال تكلفة إسناد نظافة مدارس ومكاتب تعليم الطائف

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

استعدت مدارس البنين والبنات ورياض الأطفال، بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، للعام الدراسي الجديد، فيما تواصل استلام مقرراتها الدراسية بما يضمن وصولها للطلبة مع أول يوم دراسي.

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، أن ذلك يأتي ضمن خطة استعداد الإدارة للعام الدراسي الجديد، والعمل على توفير بيئات تربوية جاذبة وآمنة للطلبة ومنسوبيها، وبما يسهم في بدء عام دراسي متميز ومثالي.

وأضاف اللهيبي أن “المهندسين والمراقبين والفنيين بإدارة شؤون المباني أجروا زيارات ميدانية مستمرة، خلال الصيف، للمباني المدرسية للوقوف على أوضاعها وتحديد احتياج كل مبنى مدرسي من أعمال الصيانة، ومتابعة مقاولي الصيانة في إنجاز الأعمال المطلوبة من صيانة الكهرباء والسباكة، وكذلك أعمال تنظيف وتعقيم خزانات المياه الأرضية والعلوية، وتهيئة مدارس الطفولة المبكرة، والبالغ عددها 35 مدرسة.

وبيّن أن جميع المباني المدرسية، حكومية أو مستأجرة، خاضعة لأعمال الصيانة ضمن عقود الصيانة المستمرة، كما تم إسناد جميع مكاتب ومدارس البنين والبنات على مؤسسات نظافة لمدة 3 سنوات، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 110 ملايين ريال، وتزويد قادة وقائدات المدارس بقوائم أسماء مندوبي مؤسسات النظافة والصيانة وهواتفهم النقالة، للتسهيل عليهم وقت الحاجة، إضافة إلى تفعيل برنامج “تم” الخاص بأعمال الصيانة للعام الثاني على التوالي، والإبلاغ الآلي، من خلال البرنامج من قبل قادة وقائدات المدارس عن أي عطل بالمدرسة، ليتم التعامل مع الحالة ومعالجتها في حينها من قبل فرق الصيانة بكل يسر وسهولة.

ونوه “اللهيبي” إلى جاهزية مدارس الطائف للبنين والبنات لاستقبال الطلاب والطالبات لبدء العام الدراسي الجديد، واستقبالهم في بيئات تربوية جاذبة، وبما يساعدهم على الجد والمثابرة بعد انتهاء إجازاتهم الصيفية.